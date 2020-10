Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Ουρές” στον Άγιο Δημήτριο για το προσκύνημα (εικόνες)

Ενόψει του εορτασμού του Πολιούχου της Συμπρωτεύουσας.

"Ουρές" σχηματίστηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ενόψει του αυριανού εορτασμού του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης.

Δυνάμεις της αστυνομίας έκαναν συστάσεις στους πιστούς να κρατούν αποστάσεις και μετά το προσκύνημα να βγαίνουν έξω από τον ναό ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Εντός του Ναού οι πιστοί βρίσκονταν στις προβλεπόμενες θέσεις

ΠΗΓΗ: GRTIMES.GR