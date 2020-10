Αχαΐα

Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο άτομα εισέβαλαν στον χώρο και με την απειλή όπλου πήραν τα χρήματα από τα ταμεία.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην περιοχή Βραχνέικα της Πάτρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες, εισέβαλαν στο υποκατάστημα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κατευθύνθηκαν προς το ταμείο, από όπου με την απειλή πιστολιού άρπαξαν άγνωστο μέχρι τώρα χρηματικό ποσό και έσπευσαν να βγουν από το κτίριο.



Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε δίκυκλη μηχανή και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.

Φωτογραφίες: tempo24.news