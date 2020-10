Ηράκλειο

Βρέθηκαν μαχαιρωμένες μέσα σε μια “λίμνη” αίματος

Νεκρή η μάνα. Με ελαφρά τραύματα η κόρη. Τι λένε οι γείτονες.

Αίσθηση έχει προκαλέσει το αιματηρό συμβάν στο Ηράκλειο με θύματα δύο γυναίκες. Πρόκειται για μητέρα και κόρη.

Η ηλικιωμένη γυναίκα δέχτηκε τουλάχιστον 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα.

Το αιματηρό συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα σε γειτονιά του Ηρακλείου.

Γείτονες που άκουσαν τις φωνές των δύο γυναικών ειδοποίησαν την αστυνομία, άνδρες της οποίας τις βρήκαν μέσα σε μία λίμνη αίματος.

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ η ηλικιωμένη γυναίκα διεκομίσθη στο νοσοκομείο όπου κατέληξε στα τραύματά της.

Η κόρη της μεταφέρθηκε με πιο ελαφρά τραύματα.

Δράστης του αιματηρού περιστατικού φέρεται ο γιος της ηλικιωμένης.

Πηγή: cretapost