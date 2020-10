Χανιά

Διπλό φονικό στα Χανιά: Άφαντος ο δράστης– “Φτερά” έκαναν 10000 ευρώ

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξιχνίαση του άγριου εγκλήματος. Ο βασικός ύποπτος των Αρχών.

Εντείνονται από τις αστυνομικές Αρχές των Χανίων οι έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης των δολοφονιών μίας 79χρονης και ενός 82χρονου.

Η 79χρονη βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Κυριακής μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Πασακάκι του δήμου Χανίων, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας σε διπλανό σπίτι βρέθηκε νεκρός και ο 82χρονος.

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων ανακοινώθηκε σήμερα ότι τα δύο άτομα όπως προέκυψε από την διενεργηθείσα προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, είχαν θανατωθεί από αλλοδαπό, ο οποίος στη συνέχεια αφαίρεσε, από το σπίτι της γυναίκας, το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ περίπου και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο του διπλού εγκλήματος μετέβησαν ιατροδικαστής, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων και του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

Από τις Αρχές αναζητείται ο ενοικιαστής του γειτονικού σπιτιού, το οποίο ανήκε στην 79χρονη, υπηκόου Μπαγκλναντές, τα ίχνη του οποίου έχουν εξαφανιστεί.

