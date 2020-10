Δωδεκανήσα

Ρόδος: Τραγωδία στη θάλασσα με ανήλικα (εικόνες)

Τραγικό τέλος είχαν δύο έφηβοι, ενώ ένας τρίτος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Νεκρά είναι δύο παιδιά από τη Βρετανία, σε δυστύχημα στη Ρόδο, ενώ ένα τρίτο παιδί, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το δυστύχημα συνέβη όταν τα τρία παιδιά έκαναν θαλάσσιο σπορ με αλεξίπτωτο, στην περιοχή της Λίνδου.

Ξαφνικά, το σχοινί που τραβούσε το αλεξίπτωτο έσπασε και τα παιδιά έπεσαν σε βραχώδες σημείο στο ακρωτήρι της Γκίνας, με αποτέλεσμα ένα αγόρι 13 και η 15χρονη ξαδελφή του να χάσουν τη ζωή τους ακαριαία.

Ο 15χρονος αδελφός του νεκρού παιδιού τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου υποβάλλεται σε επέμβαση.

Τα παιδιά, από τη Βρετανία, βρίσκονταν για διακοπές στην Ελλάδα.

Σε βάρος του χειριστή της λέμβου, αλλά και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης θαλασσίων σπορ σχηματίστηκε δικογραφία.

Φωτογραφίες: rodiaki.gr