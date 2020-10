Δωδεκανήσα

Τραγωδία στη Ρόδο: περαιτέρω προανάκριση παρήγγειλε η Εισαγγελέας

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν τρία παιδιά έκαναν θαλάσσιο σπορ με αλεξίπτωτο στη Λίνδο. Τι υποστηρίζει ο 51χρονος υπεύθυνος για το parasailing που έκαναν τα παιδιά.

Tη διενέργεια περαιτέρω προανάκρισης παρήγγειλε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας για την τραγωδία με τους δύο νεαρούς τουρίστες από τη Βρετανία, το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου 2020 στους Πεύκους της Λίνδου.

Η παραγγελία για προανάκριση έγινε για την συμπλήρωση της δικογραφίας, με απαραίτητα στοιχεία, μετά την υποβολή από το Τμήμα Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, της δικογραφίας που σχηματίστηκε εις βάρος ενός 51χρονου για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν τα τρία παιδιά έκαναν θαλάσσιο σπορ με αλεξίπτωτο, στην περιοχή της Λίνδου. Ξαφνικά, το σχοινί που τραβούσε το αλεξίπτωτο έσπασε και τα παιδιά έπεσαν σε βραχώδες σημείο στο ακρωτήρι της Γκίνας, με αποτέλεσμα ένα αγόρι 13 και η 15χρονη ξαδελφή του να χάσουν τη ζωή τους ακαριαία. Ο 15χρονος αδελφός του νεκρού παιδιού τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Από καταθέσεις μαρτύρων προέκυψε ότι ο 51χρονος, που αφέθηκε ελεύθερος, πραγματοποίησε έλξη αλεξιπτώτου και με τους τρείς ταυτόχρονα ανήλικους, παρόλο που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η έλξη τριών ή περισσότερων θέσεων, ενώ ένας εκ των επιβαινόντων ήταν κάτω των 14 ετών, αν και απαγορεύεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία η διενέργεια αλεξιπτώτου σε άτομα ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Ο 51χρονος εξεταζόμενος επεσήμανε ότι οι καιρικές συνθήκες την στιγμή του ατυχήματος ήταν ιδανικές για τη διενέργεια parasailing και ότι είχε ελένξει τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούσε και ιδιαίτερα το σχοινί που χρησιμοποίησε το οποίο είχε αγοράσει φέτος και το χρησιμοποίησε μόνο τρείς μήνες.

Επεσήμανε ότι όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποίησε ήταν σε άριστη κατάσταση και ότι την ίδια ημέρα ενωρίτερα είχε κάνει ακόμη πέντε έλξεις με αλεξίπτωτο μεγέθους 46 ποδιών και οι χρήστες φορούσαν σωσίβιο.

Ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά τον παρακάλεσαν να ανέβουν μαζί και οι τρεις και ότι είδε ότι το συνολικό βάρος των παιδιών δεν υπερέβαινε τις προδιαγραφές του αλεξιπτώτου και συγκεκριμένα τα 325 κιλά. Διατείνεται ακόμη ότι όταν μπήκαν τα παιδιά στο σκάφος δεν είχε επαφή με τους γονείς τους και θεώρησε ότι είχαν την συγκατάθεση τους.





