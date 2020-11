Θεσσαλονίκη

Επεισοδιακή καταδίωξη ανήλικου που είχε στοιβάξει αλλοδαπούς σε ΙΧ

Πως οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον συλλάβουν.

(εικόνα αρχείου)

Στη σύλληψη 17χρονου για παράνομη μεταφορά εννέα αλλοδαπών (δύο ανήλικα), οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, οδήγησαν οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του τμήματος Ασπροβάλτας.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί στην παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί εντόπισαν ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο με οδηγό τον συλληφθέντα, ο οποίος δε συμμορφώθηκε σε σήμα στάθμευσης και ανέπτυξε ταχύτητα. Στη συνέχεια, στη διασταύρωση Ασπροβάλτας - Βρασνών το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συλληφθέντας εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε, χωρίς να προκύψει τραυματισμός.

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το τμήμα διαχείρισης μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου για παράνομη μεταφορά - προώθηση μεταναστών, παράνομη είσοδο στην χώρα, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.



Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.