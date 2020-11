Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Προκαταρκτική έρευνα για την ανάρτηση του Μυλόπουλου

Την έρευνα για την αναρτηση του πρώην πρύτανη του ΑΠΘ θα διενεργήσει Πταισματοδίκης.

Έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων θα διενεργήσει Πταισματοδίκης για την ανάρτηση του πρώην πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Γιάννη Μυλόπουλου, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τα μαζικά τεστ κορονοϊού που έκανε ο ΕΟΔΥ στη Θεσσαλονίκη.

Προηγήθηκε εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, προς την εισαγγελέα Πρωτοδικών, Κυριακή Κλιάμπα, να παραγγείλει τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες συνδεόμενες με όσα έγραψε ο πρώην πρύτανης.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, την οποία στη συνέχεια απέσυρε, ο κ. Μυλόπουλος ανέφερε πως γνωστή του πήγε για rapid test στη Νέα Παραλία, κι ενώ δεν το έκανε, την ειδοποίησαν από τον ΕΟΔΥ πως βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Ο ΕΟΔΥ διέψευσε ενώ ο κ. Μυλόπουλος, σε ανακοίνωση που εξέδωσε στη συνέχεια, τόνισε ότι επρόκειτο για «μια ιστορία που μου μεταφέρθηκε και τη δημοσιοποίησα με κάθε επιφύλαξη, όπως εξ αρχής δήλωσα, χωρίς να μπορώ να υποστηρίξω την αξιοπιστία της», ενώ έκανε λόγο για λάθος, το οποίο αναγνώρισε.