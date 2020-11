Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη στη Νέα Παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε..τροχαίο κατέληξε η καταδίωξη οδηγού στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης.

Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη για τη σύλληψη 42χρονου που εντοπίστηκε να κινείται επί της Νέας Παραλίας, στη Θεσσαλονίκη, με κλεμμένη μοτοσικλέτα.

Αγνοώντας τα σήματα των αστυνομικών να σταματήσει, ο 42χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και στην προσπάθειά του να διαφύγει παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, κινούμενος στη συνέχεια αντίθετα επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Βασιλίσσης Όλγας. Τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, όταν προσέκρουσε με τη μηχανή του σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο 42χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν τρία μικροδέματα ηρωίνης κι ένα μαχαίρι. Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι εις βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Τρίτης.