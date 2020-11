Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Φυλακές Διαβατών: ένας νεκρός και πάνω από 100 κρούσματα

Ένας νεκρός κρατούμενος από κορονοϊό στις φυλακές Διαβατών. Συναγερμός για τα 108 κρούσματα. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Σε συναγερμό διαρκείας βρίσκεται η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής για τις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης, όπου χτες είχαμε τον πρώτο νεκρό από κορονοϊό, ενώ τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και έχουν φτάσει τα 108 μέχρι στιγμής.

Νεκρός είναι ένας 69χρονος, ο οποίος είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό, ο 69χρονος κρατούμενος είχε κάνει το εμβόλιο για την γρίπη στις 4 Νοεμβρίου. Το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου όμως, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με υψηλή πίεση. Δύο μέρες αργότερα εισήχθη στην πνευμονολογική κλινική σε κρίσιμη κατάσταση, λόγω αναπνευστικής δυσχέρειας και επειδή θεωρήθηκε ως ύποπτο κρούσμα κορονοϊού του έγινε τεστ που βγήκε θετικό.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κρούσματα, πρόκειται για 100 κρατούμενους και 8 υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καραντίνα. Όλοι είναι ασυμπτωματικοί και παραμένουν στο ΚΚ, εκτός από δύο που είναι σε νοσοκομείο, ο ένας γιατί είχε μεταφερθεί από πριν με οξεία αμυγδαλίτιδα και ένας 70χρονος που ζήτησε ο ίδιος να πάει προληπτικά σε νοσοκομείο.

Επισημαίνεται ότι από τις 8-11-2020 όλη η εγκατάσταση στο Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζεται ως χώρος καραντίνας νοσούντων από κορονοϊό και όλοι οι κρατούμενοι βρίσκονται έγκλειστοι στα κελιά τους και στους θαλάμους.

Για την αποτίμηση της κατάστασης και την εφαρμογή μέτρων, μετέβη στη Θεσσαλονίκη πριν από τέσσερις μέρες και η γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου. Στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων στο ΚΚ Διαβατών εντάσσεται, εκτός των άλλων, και η μεταφορά 24 κρατουμένων στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού, για προληπτικούς λόγους. Συγκεκριμένα, οι 24 κρατούμενοι είναι όλοι αρνητικοί στον κορονοϊό, αλλά ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, γι' αυτό κρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν από την εστία της πανδημίας.

Το πρόβλημα στα Διαβατά εμφανίστηκε στις 20 Οκτωβρίου, με τον εντοπισμό ενός υπαλλήλου που επιβεβαιώθηκε ως θετικός στον κορονοϊό και μέχρι τις 6-11-2020 τα κρούσματα έφτασαν τα 65. Στις 6-11-2020 κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποίησε 160 δειγματοληπτικά τεστ σε κρατουμένους και περατώθηκε ο έλεγχος (Covid test) σε όλο το σωφρονιστικό προσωπικό του Καταστήματος (98 υπάλληλοι).

Δυο μέρες αργότερα, στις 08/11/2020, ταυτόχρονα με την μετάβαση στην Θεσσαλονίκη της κ. Νικολάου, εστάλη οδηγία προς το Καταστήματα Κράτησης Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση του, εξ ολοκλήρου ως χώρου καραντίνας που σημαίνει:

Την παραμονή, διαρκώς, όλων των κρατουμένων στα κελιά- θαλάμους.

Ανελλιπή χρήση μάσκας και γαντιών σε όλους τους ευρισκόμενους στο χώρο, (κρατούμενοι και εργαζόμενοι), συστηματική τήρηση των μέτρων καθαρισμού και απολύμανση χώρων και επιφανειών και την ασφαλή διαχείριση μολυσματικών απορριμμάτων, σε καθημερινή βάση.

Χρήση ειδικών στολών προστασίας από τους υπαλλήλους που θα εξυπηρετούν όλους τους κρατούμενους.

Απαγόρευση κάθε είδους επισκεπτηρίου, παραλαβής κρατουμένων και μεταγωγών, πλην των ιδιαίτερα σοβαρών και εκτάκτων, για λόγους υγείας και δικονομικούς λόγους.

Χθες, 12/11/2020, συνεχίστηκε ο έλεγχος στα Διαβατά από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, με την πραγματοποίηση επιπλέον 220 rapid test, ενώ σήμερα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν τα τεστ σε όλους τους κρατούμενους.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στις άλλες φυλακές, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΓΓΑΠ, έχουν εντοπιστεί ακόμα ένα κρούσμα μεταξύ των κρατουμένων στη Νιγρίτα Σερρών και 14 υπάλληλοι σε όλη την Ελλάδα, (δηλαδή μαζί με τα Διαβατά, 101 κρατούμενοι και 22 υπάλληλοι είναι θετικοί).

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε προχθές, 11/11/2020, στο υπουργείο Υγείας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Εβδομαδιαίος έλεγχος όλων των εργαζομένων των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας.

Πραγματοποίηση δειγματοληπτικών τεστ σε κρατουμένους με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα και με απόλυτη προτεραιότητα τα Καταστήματα και οι περιοχές που εμφανίζουν υψηλό ιικό φορτίο.

Δημιουργία ειδικών μονάδων με κλίνες σε δύο νοσοκομεία της Αττικής όπου θα νοσηλεύονται κρατούμενοι εφόσον απαιτείται.

Παραχωρούνται από τις υγειονομικές περιφέρειες σε όλη τη χώρα αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα κατά τόπους Καταστήματα Κράτησης.