Χαλκιδική

Τραυματισμοί και συλλήψεις σε Εκκλησία που λειτουργούσε παρά την απαγόρευση

Ιερέας τελούσε λειτουργία με πιστούς στη Χαλκιδική παρά την απαγόρευση λόγω κορονοϊού. Τρία πρόστιμα, δύο συλλήψεις και τρεις τραυματίες.

Ένταση επικράτησε το πρωί της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, σε εκκλησία σε χωριό της βόρειας Χαλκιδικής, ύστερα από καταγγελία για τέλεση λειτουργίας με πιστούς παρά τo lockdown. Aστυνομικοί μετέβησαν στην εκκλησία εντοπίζοντας τον ιερέα και δύο πιστούς. Άμεσα, προχώρησαν στην επιβολή προστίμου των 300 ευρώ στους δύο πολίτες και 1.500 ευρώ στον ιερέα.

Μετά τα πρόστιμα, σύμφωνα με το voria.gr, ο γιος του ιερέα, μαζί με έναν από τους δύο πιστούς επιτέθηκαν λεκτικά και σωματικά στους δύο αστυνομικούς, τραυματίζοντάς τους ελαφρά. Μάλιστα από τον διαπληκτισμό τραυματίστηκε ελαφρά και ο ένας πιστός. Οι δύο αστυνομικοί μετέβησαν προληπτικά στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ τα δύο άτομα που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς συνελήφθησαν.

Υπενθυμίζεται ότι η τέλεση λειτουργιών επιτρέπεται μόνο με την παρουσία ιερέων και του αναγκαίου προσωπικού, χωρίς πιστούς, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού.