Κορονοϊός: “Συναγερμός” για δεκάδες κρούσματα σε αστυνομικούς

Αναστολή αδειών και ρεπό, αλλά και ιχνηλατήσεις μετά από διάγνωση δεκάδων ένστολων θετικών στον κορονοϊό.

Δεκάδες αστυνομικοί διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, μετά από προληπτικά τεστ που διενεργήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας, στο Αγρίνιο.

Συγκεκριμένα προέκυψαν 33 θετικά από τα 154 και το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλη ανησυχία αλλά και έντονη κινητοποίηση.

Επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις ακόμη δεν υπάρχει ωστόσο πληροφορίες φέρουν να νοσούν 29 άτομα που υπηρετούν στο Αγρίνιο (μεταξύ τους υψηλόβαθμος παράγοντας) και τέσσερα σε περιφερειακά τμήματα. Αξιοσημείωτο ωστόσο πως όλοι τους είναι ασυμπτωματικοί και αυτό προκαλεί εντύπωση.

Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν η εκτεταμένη ιχνηλάτηση σε υπηρεσιακό και οικογενειακό περιβάλλον και ο επανέλεγχος που λαμβάνει χώρα σήμερα με μοριακά τεστ. Οι νοσούντες εξάλλου έχουν τεθεί σε 10ημερη καραντίνα σε πρώτη φάση.

Επισημαίνεται ωστόσο πως οι υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης λειτουργούν κανονικότατα καθώς έχουν κοπεί άδειες και ρεπό των ενστόλων .

