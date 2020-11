Λάρισα

Κορονοϊός - Μακρής στον ΑΝΤ1: με πιο αυστηρά κριτήρια η εισαγωγή σε ΜΕΘ (βίντεο)

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας και Υπεύθυνος της Μονάδας Covid στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας τόνισε ότι η πληρότητα στις ΜΕΘ βρίσκεται στο 100%.