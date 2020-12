Χανιά

Πλήρωσε... ακριβά το “κορονο-πάρτι” σε ξενοδοχείο

Ήθελε να γιορτάσει τα γενέθλια του σε δωμάτιο ξενοδοχείου όμως έγινε αντιληπτός και στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία.

Σουηδοί τουρίστες αποφάσισαν να διασκεδάσουν για τα γενέθλια του φίλου τους, όμως έγιναν αντιληπτοί και στο σημείο μετέβησαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.



Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν πρόστιμο 3.000 ευρώ στον διοργανωτή και 300 ευρώ στους καλεσμένους για μη τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.



Κατά την διάρκεια των ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη βεβαιώθηκαν την Παρασκευή 76 πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις και 40 για τη μη χρήση μάσκας.



Συγκεκριμένα για άσκοπες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν:

• Χανιά 15

• Ρέθυμνο 5

• Ηράκλειο 9

• Λασίθι 4 και

• ΒΟΑΚ 7Για άσκοπες μετακινήσεις:

• Χανιά 18

• Ρέθυμνο 7

• Ηράκλειο 50

• Λασίθι 1