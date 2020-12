Ξάνθη

Στα λευκά το Δασικό Χωριό (εικόνες)

Χιόνισε για ακόμα μία φορά στο Δασικό Χωριό, κάνοντας και πάλι εντυπωσιακό το σκηνικό.

Οι νιφάδες του χιονιού έπεσαν το βράδυ της Δευτέρας και δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, παρά μόνο ένα απόλυτα χειμωνιάτικο σκηνικό.

