Κιλκίς

Η 93χρονη που νίκησε τον κορονοϊό μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η κυρία Μαρία κατάφερε να κερδίσει τη μάχη, ενώ έκανε και μια πράξη γενναιοδωρίας.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Μία 93χρονη που έδωσε μάχη για 17 ημέρες με τον κορονοϊο στο νοσοκομείο της Γουμένισσας στο Κιλκίς πήρε εξιτήριο. Οι σκηνές που ακολούθησαν προκαλούν ρίγη συγκίνησης.

Η 93χρονη έστειλε μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας σε όσους δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στο φονικό ιό. Η κ. Μαρία από την Καστανερή πήρε εξιτήριο μέσα σε κλίμα συγκίνησης και χειροκροτημάτων για τον αγώνα που έδωσε.

Μάλιστα αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κιλκίς προκειμένου να μη στερήσει τη θέση κάποιον νεότερο.

Η 92χρονη βρίσκεται στο σπίτι της, πλέον χαίρει άκρα υγείας και μίλησε στον ΑΝΤ1 για την περιπέτεια της.