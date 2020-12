Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μπήκαν οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπήκαν οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι. Η χωρητικότητα και ο τρόπος λειτουργίας τους.

Τοποθετήθηκαν το πρωί στον άξονα της Δημητρίου Γούναρη οι πρώτοι από τους υπόγειους κάδους που έχει προγραμματιστεί να εγκατασταθούν στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σε αυτή τη φάση προβλέπεται η τοποθέτηση 59 συστημάτων υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης στην πλατεία Φαναριωτών, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στην Καρόλου Ντηλ, στην Αλεξάνδρου Σβώλου, στην Ερμού, στον άξονα της Αριστοτέλους, στην πλατεία Άθωνος, στα Λαδάδικα καθώς και στην πλατεία Χρηματιστηρίου.

Αναφερόμενος στο έργο, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας επισήμανε ότι δημοπρατήθηκε πολύ γρήγορα, επιλέχθηκε ο ανάδοχος, ολοκληρώθηκαν όλες τις ελεγκτικές διαδικασίες και σήμερα έγινε η εγκατάσταση των πρώτων κάδων. «Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, δεν θα είναι η πόλη των χαμένων ευκαιριών, δεν θα είναι η πόλη της κουβέντας, του "δεν πειράζει", του "δεν βαριέσαι". Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη που της αξίζουν πολλά και θα γίνουν πολλά», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Νίκος Ζεϊμπέκης, γνωστοποίησε ότι η τοποθέτηση των πρώτων 59 υπόγειων κάδων στο κέντρο της πόλης θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2021. Διευκρίνισε, άλλωστε, ότι καθένας από τους υπόγειους κάδους που τοποθετείται έχει χωρητικότητα ίση με αυτή τριών συμβατικών κάδων απορριμμάτων.