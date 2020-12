Δράμα

Δράμα: Χριστούγεννα χωρίς πιστούς στις εκκλησίες

Η απόφαση της Μητρόπολης λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.

Κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς την παρουσία πιστών, θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Περιφερειακής ενότητας Δράμας, όλες οι Θείες Λειτουργίες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Δράμας.

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ επιτρέπεται η παρουσία 25 ατόμων στις εκκλησίες κάθε ενορίας και 50 ατόμων για τον μητροπολιτικό ναό της κάθε περιοχής, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος αποφάσισε οι εκκλησίες να μείνουν κλειστές για τους πιστούς και οι λατρευτικές εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν μόνο με την απαραίτητη παρουσία των κληρικών και των ψαλτών.

Κύκλοι της Ιεράς Μητρόπολης, επισημαίνουν ότι η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου που παρουσιάζει η περιοχή της Δράμας, αλλά και γιατί ο σεβασμιότατος θα ήθελε η τοπική εκκλησία να συμβάλλει στο να μην υπάρξει ούτε κατ' ελάχιστο η πιθανότητα διασποράς του ιού, τουλάχιστον στο πλαίσιο των λατρευτικών εκδηλώσεων.

Οι ναοί, πάντως θα είναι ανοιχτοί από τις οχτώ το πρωί, όλες τις εορταστικές ημέρες μόνο για ατομική προσευχή και την προσωπική εξυπηρέτηση των πιστών, τηρουμένων πάντα όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων.