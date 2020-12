Δωδεκανήσα

Ξύπνησαν και βρήκαν βαμμένα με σπρέι τα αυτοκίνητα τους (εικόνες)

Οργή από τους ιδιοκτήτες, που καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους ένα «σεβαστό» ποσό για να “καθαρίσουν” τα οχήματα.

Έξαλλοι είναι αρκετοί κάτοικοι στη Σύμη οι οποίοι ξύπνησαν χθες το πρωί και διαπίστωσαν ότι υπήρχαν ζημιές χιλιάδων ευρώ στα αυτοκίνητά τους!

Σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν στη «Ροδιακή», άγνωστοι δράστες έβαψαν με σπρέι τα τζάμια αλλά και άλλα μέρη τουλάχιστον τεσσάρων σταθμευμένων αυτοκινήτων αλλά και τον τοίχο ενός σπιτιού! Έτσι το πρωί όταν οι ιδιοκτήτες πήγαν να πάρουν τα οχήματά τους βρέθηκαν μπροστά σε δυσάρεστη έκπληξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα περισσότερα αυτοκίνητα ήταν στο Χωριό σε χώρο στάθμευσης οχημάτων μέσα στον οικισμό, γεγονός που προκαλεί ακόμα περισσότερες αντιδράσεις εξαιτίας του θράσους των άγνωστων δραστών.

Σε κάθε περίπτωση εξαιτίας του περιστατικού αυτού έχει θορυβηθεί η τοπική κοινωνία και έχουν εξαγριωθεί οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οι οποίοι θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να καλύψουν τις ζημιές που έχουν υποστεί τα αυτοκίνητά τους, αρκετά εκ των οποίων θα χρειαστούν τουλάχιστον βάψιμο!

Πηγή: rodiaki.gr

