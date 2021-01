Θεσσαλονίκη

Θεοφάνια: Δεκάδες άτομα έξω από την Μητρόπολη Καλαμαριάς (εικόνες)

Πιστοί περιμένουν στο προαύλιο του ναού για να πάρουν αγιασμό, ενώ πολλοί θέλουν και να κοινωνήσουν.

Δεκάδες είναι τα άτομα που περιμένουν από νωρίς το πρωί έξω από τη Μητρόπολη Καλαμαριάς για να πάρουν τον αγιασμό.

Πολλοί από τους πιστούς που θέλουν να κοινωνήσουν περιμένουν έξω από τον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, και η είσοδος τους επιτρέπεται μόνο αφότου αποχωρήσουν από το ναό κάποιοι άλλοι.

Κατά την αναμονή ωστόσο οι αποστάσεις ασφαλείας σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρούνται.

Πάντως, σε χαμηλούς ρυθμούς ήταν η προσέλευση των πιστών στον Ιερό ναό της Αγίας Αναστασίας στην περιοχή της Κηφισιάς.

Πηγή: grtimes.gr