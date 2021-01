Θεσσαλονίκη

Θεοφάνια: Ένταση με πιστούς που έριξαν τον σταυρό στην θάλασσα (εικόνες)

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές.

Ένταση επικράτησε στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας μπροστά από το Λευκό Πύργο, όταν κάποια άτομα προχώρησαν σε αυτοσχέδια τελετή ρίψης του Σταυρού στη θάλασσα.



Η αστυνομία προσπάθησε να τους αποτρέψει κυνηγώντας τους, μάλιστα, για αρκετά μέτρα.



Οι πιστοί έριξαν τον σταυρό στη θάλασσα και στη συνέχεια προσήχθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.





Νωρίτερα τα άτομα χρησιμοποιώντας μικροφωνική καταφέρθηκαν εναντίον των αστυνομικών μέτρων και της καραντίνας αναφέροντας ότι είχαν απευθυνθεί σε 50 ιερείς για να έρθουν να κάνουν την τελετή σήμερα, αλλά όλοι αρνήθηκαν.



Πλέον, γίνονται εκτεταμένοι έλεγχοι πολιτών και ελέγχονται και βεβαιώσεις μετακίνησης.

