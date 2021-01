Πέλλα

Θεοφάνια: Σύσσωμο το χωριό στον Αγιασμό των υδάτων (βίντεο)

Χωρίς μάσκες, κολλημένοι ο ένας δίπλα στον άλλον, πήγαν για τον Αγιασμό των υδάτων.

Στους απείθαρχους ανά την επικράτεια ανήμερα του εορτασμού των Θεοφανίων είναι και σύσσωμο το χωριό Αρσένι στη Σκύδρα στο νομό Πέλλας. Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε κανονικά και ακολούθως ο ιερέας του χωριού συνοδεία πιστών βγήκαν στην πλατεία όπου υπάρχει ένα συντριβάνι και τελέστηκε Αγιασμός των υδάτων με τους πιτσιρικάδες του χωριού να βουτούν για τον σταυρό.

Παρά την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τέλεση του μυστηρίου μόνο εντός των ναών δεκάδες ήταν οι ιερείς και μητροπολίτες που έκαναν... ιερό "αντάρτικο" αψηφώντας Εκκλησία και Πολιτεία θέτοντας σε κίνδυνο το κοινωνικό σύνολο. Στο Αρσένι δε, φαίνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των πιστών δεν φορά ούτε μάσκα. Η Πέλλα κατά τη χθεσινή κατανομή των κρουσμάτων κατέγραψε επτά (7) νέα περιστατικά κορονοϊού.