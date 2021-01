Θεσσαλονίκη

Ζέρβας: Είναι πρόωρο να ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Ιανουαρίου

Τι επικαλείται ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ποια έκκληση κάνει στους συνοδούς των παιδιών.

Την άποψη πως θα έπρεπε να παραταθεί κατά μία εβδομάδα η επενέναρξη των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση του ιικού φορτίου μετά τις αργίες της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, εξέφρασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ - ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9Fm».

«Το λέω ευθαρσώς ότι ήταν πολύ πρόωρο να ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Ιανουαρίου, αφού δεν έχουμε δει τις συνέπειες των γιορτών. Έπρεπε να δώσουμε μια ακόμη εβδομάδα παράταση», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ακόμα πως «οι δήμαρχοι σε "κόκκινες", είτε "πορτοκαλί" περιοχές πληροφορηθήκαμε το άνοιγμα των σχολείων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η απόφαση ελήφθη από την κυβέρνηση, μετά από εισήγηση των λοιμωξιολόγων, στην οποία δεν συμμετέχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά το ότι οι δήμοι είναι αυτοί που φροντίζουν για την κατάσταση της σχολικής στέγης. Για τις απολυμάνσεις, τους καθαρισμούς, τα αντισηπτικά και τις μάσκες».

Ο κ.Ζέρβας έκανε έκκληση στους συνοδούς των παιδιών να μην παρατηρείται συγχρωτισμός έξω από τα σχολικά συγκροτήματα και κινητικότητα, ώστε να μην υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων: «Βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο. Μπορεί τα παιδιά, από 4 έως 12 χρονών, να μην είναι φορείς της πανδημίας, όμως η κινητικότητα που πραγματοποιείται σε μία ευαίσθητη περίοδο. Το πρόβηλμα δεν έχει ξεπεραστεί».

Τέλος, ανακοίνωσε πως το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν δωρεάν rapid tests για τους εκπαιδευτικούς. Τα τεστ θα διενεργούνται σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ στο 72ο και στο 9ο Δημοτικά Σχολεία, από τις 9 το πρωί.