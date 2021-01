Ιωάννινα

Κακοκαιρία - Ήπειρος: 'Εβρεξε... βράχια, έκλεισαν δρόμοι (εικόνες)

Καταρρακτώδεις βροχές και χιόνια στην Ήπειρο. Σοβαρά προβλήματα, λόγω καταλοσθήσεων, στο οδικό δίκτυο.

Σοβαρά προβλήματα έχει δημιουργήσει η ραγδαία βροχόπτωση του τελευταίου 24ωρου, με κατολισθήσεις και καταπτώσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές της Κόνιτσας, των Τζουμέρκων, της ορεινής Άρτας και του Ανατολικού Ζαγορίου. Μηχανήματα της πολιτικής προστασίας και των δήμων εργάζονται πυρετωδώς για να ανοίξουν οι δρόμοι.

Με δεδομένο ότι η βροχόπτωση συνεχίζεται, είναι πιθανόν σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο να σημειωθούν και νέες καταπτώσεις., γι' αυτό και συνιστάται στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και στο υπόλοιπο της ημέρας.

Σε περιοχές με υψόμετρο πάνω από 1.000 μέτρα σημειώνονται έντονες χιονοπτώσεις.



