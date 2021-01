Θεσπρωτία

Φιλιάτες: Απέραντη λίμνη ο κάμπος (εικόνες)

Νέα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης και του φουσκώματος του Καλαμά.

Πλημμυρικά φαινόμενα στο κάμπο των Φιλιατών και στις παραποτάμιες περιοχές του Καλαμά έχουν δημιουργήσει οι έντονες βροχοπτώσεις των τριών τελευταίων ημερών, οι οποίες συνεχίζονται ασταμάτητα.

Στο χωριό Κορύτιανη έχουν πλημμυρίσει σπίτια, ενώ όλη η περιοχή έχει μετατραπεί σε λίμνη. Η γέφυρα που ενώνει έξι χωριά με τον δρόμο προς Ηγουμενίτσα έχει κλείσει από την Αστυνομία, για την ασφάλεια των πολιτών. Σοβαρή καθίζηση, που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, έκοψε επαρχιακό δρόμο και έχει απομονώσει δύο ορεινά κτηνοτροφικά χωριά. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης στο κάμπο Βρυσέλας Φιλιατών, για ακόμη μια φορά πνίγηκαν στα λασπόνερα και οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση.

Η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλο το ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, καθώς έκλεισαν δρόμοι από φερτά υλικά και καταπτώσεις βράχων. Μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και των δήμων δουλεύουν πυρετωδώς για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πηγή: thespro.gr