Θεσσαλονίκη

Επίθεση με μπογιές σε γραφείο βουλευτή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσε αστυνομικοί που εξετάζουν κάμερες ασφαλείας για υλικό που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών.

Eπίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο γραφείο του βουλευτή B' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Οι δράστες πέταξαν μπογιές και τρικάκια, στην είσοδο του γραφείου του βουλευτή, στην οδό Μοναστηρίου, και στην συνέχεια αποχώρησαν.

Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση σε πολιτικό γραφείο που πραγματοποιούν για τον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Στο σημείο έσπευσε προσωπικό της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης που εξετάζει κάμερες ασφαλείας για υλικό που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των ατόμων.

Πηγή: grtimes.gr