Καρδίτσα

Μονοκατοικία παραδόθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Φωτιά ξέσπασε σε οικία, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές καταστροφές.

Στις φλόγες παραδόθηκε μία μονοκατοικία στη Μητρόπολη Καρδίτσας το απόγευμα του Σαββάτου.

Στο σημείο επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα (δύο από Καρδίτσα και ένα από Σοφάδες) με οκτώ πυροσβέστες με τις προσπάθειες να εντοπίζονται κυρίως στην αποτροπή επέκτασής της σε διπλανά σπίτια αφού ήδη είχε επεκταθεί η πυρκαγιά σε όλη σχεδόν την σκεπή.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 7 μ.μ. ωστόσο υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές σε όλη την οικία, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Την επιχείρηση συντόνιζε ο Αναπληρωτής Διοικητής της Π.Υ. Καρδίτσας Αντιπύραρχος Κων. Τσιώλης ενώ το ανακριτικό της Π.Υ. Καρδίτσας θα διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: karditsalive.net