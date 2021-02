Δωδεκανήσα

Γυναικολόγος στην Ρόδο: νέα μήνυση από ασθενή του - “ένιωσα πως βιάστηκα”

Πρόκειται για την 21η γυναίκα που καταθέτει μήνυση κατά του γυναικολόγου, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ακόμα μήνυση υποβλήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου εις βάρος του 65χρονου γυναικολόγου μαιευτήρα, που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα.

Πρόκειται για την 21η μήνυση από μια 53χρονη γυναίκα, η οποία ισχυρίζεται ότι ένιωσε ανακούφιση όταν έμαθε ότι είχε υποβληθεί η πρώτη μήνυση εις βάρος του ιατρού, διότι και η ίδια υπήρξε θύμα του. Εξήρε την πρώτη γυναίκα που τον καταμήνυσε για το θάρρος της ενώ αναφέρει ότι η ίδια λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει, δεν είχε το ψυχικό κουράγιο να πράξει άμεσα το ίδιο.

Αφορμή, όπως ισχυρίζεται, για την υποβολή της μηνύσεώς της τώρα, αποτέλεσε το γεγονός ότι ο μηνυόμενος ιατρός μηνύει και ασκεί αγωγές στις γυναίκες που διατείνονται ότι είναι θύματά του, λέγοντας ότι έχουν στήσει μια πλεκτάνη εις βάρος του.

Η 53χρονη υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του αυτή την έχει θυμώσει όχι μόνο μαζί του αλλά και με τον εαυτό της για το ό,τι δεν βρίσκεται μαζί με τις υπόλοιπες γυναίκες στον αγώνα που δίνουν. Η 53χρονη ισχυρίζεται ειδικότερα ότι τον Αύγουστο του 2014 αντιμετώπισε ένα πρόβλημα γυναικολογικής φύσεως, επισκέφθηκε γυναικολόγο και μετά από εξέταση την συμβούλεψε να χειρουργηθεί για την αφαίρεση δύο πολύποδων. Απευθύνθηκε έτσι στο νοσηλευτικό ίδρυμα και βρέθηκε για εξέταση στον μηνυόμενο γυναικολόγο. Στην επίσκεψή της, του εξέθεσε την διάγνωση του συναδέλφου του, από την εξέταση που την υπέβαλε συμφώνησε με την διάγνωση και ξαφνικά, όπως υποστηρίζει, άρχισε να ασελγεί εις βάρος της με τα δάκτυλά του. Η γυναίκα διατείνεται ότι υπέστη σοκ και αμέσως μετά την εξέταση τηλεφώνησε στον σύζυγό της για να του πει ότι ένιωσε πως βιάστηκε!

Εξιστόρησε ό,τι είχε συμβεί στον σύζυγό της και στην μητέρα της και φοβήθηκε να προχωρήσει λόγω και της κατάστασής της σε περαιτέρω νομικές ενέργειες, μη έχοντας μάλιστα την οικονομική δυνατότητα να χειρουργηθεί και εκτός του δημοσίου.

Ο ιατρός, που διώκεται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου προς αντίσταση κατ’ εξακολούθηση και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, στο μεταξύ, χθες μετά την υποβολή μηνύσεως εις βάρος της δεύτερης γυναίκας που τον καταμήνυσε, υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και αγωγή εις βάρος της διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ από αδικοπραξία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εξάλλου η κυρία ανάκριση για την υπόθεση και καθημερινά καταθέτουν γυναίκες που τον καταμήνυσαν ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου.

Πηγή: dimokratiki.gr