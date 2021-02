Θεσσαλονίκη

“Μοίραζε” το θάνατο στις πιάτσες τοξικομανών

"Καβάτζωνε" ναρκωτικά και τα "έσπρωχε" στις πιάτσες. Πώς έφτασε στα ίχνη του η ΕΛΑΣ.

Πάνω από 2,5 κιλά ηρωίνη κατείχε 59χρονος που συνελήφθη στη δυτική Θεσσαλονίκη και παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η ναρκωτική ουσία εντοπίστηκε σε αυτοσχέδιες συσκευασίες και σε μορφή «πλάκας» και «βράχων», ενώ φαίνεται πως προοριζόταν να διακινηθεί σε πιάτσες τοξικοεξαρτημένων.