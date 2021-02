Θεσσαλονίκη

Άστεγος βρέθηκε νεκρός (εικόνες)

Που εντοπίστηκε το πτώμα του άτυχου άνδρα. Έρευνες διενεργούν αστυνομικοί.

Νεκρός εντοπόπίστηκε ένας άστεγος άνδρας στην Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άστεγος, ηλικίας περίπου 60 ετών, φαίνεται να κατέληξε πρόσφατα.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί, που διενεργούν έρευνες.





Πηγή: grtimes.gr