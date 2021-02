Λάρισα

Κορονοϊός: Σε καραντίνα καταυλισμός προσφύγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαία άνοδος στα κρούσματα της Covid - 19 στην δομή φιλοξενίας.

Σε καραντίνα, μέχρι την 1η Μαρτίου, τέθηκε η δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο Κουτσόχερο, μετά την ραγδαία άνοδο στα κρούσματα κορονοϊού.



Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, τα ενεργά κρούσματα στον καταυλισμό είναι περί τα 20.

Έτσι, απαγορεύτηκε οποιαδήποτε έξοδος ή είσοδος μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

ΠΗΓΗ: onlarissa.gr