Θεσσαλονίκη: “Καρατομήσεις” από τον Ζέρβα για παρατυπίες στους εμβολιασμούς

Ποιους αποπέμπει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για “λόγους ηθικής τάξης”. Και νέες καταγγελίες.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Αλυσιδωτές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τους φερόμενους εμβολιασμούς από το… παράθυρο σε δύο δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο δήμαρχος της πόλης, Κωνσταντίνος Ζέρβας ζήτησε την παραίτηση του πρόεδρου του δημοτικού συμβουλίου ενώ απάλλαξε μία αντιδήμαρχο από τα καθήκοντα της καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να εμπλέκονται στους εμβολιασμούς εκτός λίστας.

«Ο Δήμαρχος τούς ευχαρίστησε για την έως τώρα προσφορά τους, όμως λόγοι ηθικής τάξης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους στη Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δρόσος Τσαβλής αρνήθηκε να παραιτηθεί, ενώ μιλώντας στον ΑΝΤ1, επιφυλάχθηκε να απαντήσει αύριο για τις καταγγελίες στο πρόσωπο του.

Παιδιά με ειδικές ανάγκες έμειναν εκτός εμβολιασμού

Μητέρες περιθαλπόμενων στα δύο ιδρύματα, έμειναν με το στόμα ανοιχτό όταν έμαθαν από τα μέσα ότι ενώ έπρεπε να εμβολιαστούν τα δικά τους παιδιά, εμβολιάστηκαν άτομα που δεν ανήκουν στο δυναμικό του ιδρύματος.

«Τα δικά μας παιδιά ήταν εκεί εκείνη την ημέρα. Αν λέγανε ότι υπάρχουν εμβόλια στους γονείς θα τρέχανε αμέσως να εμβολιάσουν τα παιδιά. Μας δήλωσαν 16 Φεβρουαρίου τελικά ακυρώνεται γιατί μαζεύτηκαν περισσότερα εμβόλια, δεν μπορεί να γίνει στις 16 θα μας ενημερώσουν για το πότε….» δηλώνει η Ολυμπία Κορδα, πρόεδρος του Σωματείου Γονέων “Άγιος Δημήτριος”

Η Εισαγγελία ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για να διερευνηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

«Έχουμε εξοργιστεί πλέον με ότι συμβαίνει με τη σημερινή διοίκηση δεν ξέρουμε που θα φτάσει», προσθέτει η κ. Κορδά

Ο ΑΝΤ1 προσπάθησε να επικοινωνήσει με την διοίκηση του ιδρύματος, ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Εκτός ΝΔ Ακριτίδου και Τσαβλής

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας:

Με απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Γιώργου Στεργίου αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα των Δήμητρας Ακριτίδου και Δρόσου Τσαβλή καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τον παράτυπο εμβολιασμό 24 «γαλάζιων» στελεχών:

Το πλιάτσικο των αρίστων της ΝΔ έχει ξεπεράσει πια κάθε όριο. Συνεχίζουν πιστά το παράδειγμα που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης με τους συνεργάτες του.

Μετά τον γαλάζιο Περιφερειάρχη Δωδεκανήσου ο οποίος έκλεψε τη σειρά κάποιου συμπολίτη μας έφτασαν στο σημείο να εμβολιάσουν παράτυπα 24 «γαλάζια» στελέχη στη Θεσσαλονίκη με εμβόλια που προορίζονταν για μικρά παιδιά με αναπηρία.

Η χυδαιότητα τους έχει ξεπεράσει πλέον και την πιο νοσηρή φαντασία.