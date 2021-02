Κυκλάδες

Τραγωδία: Πήγε να μαζέψει χόρτα και έπεσε σε χαράδρα 100 μέτρων

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την ανάσυρση του νεκρού.

Φριχτό θάνατο βρήκε ένας άνδρας, το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή Μοροέργο της Μυκόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή για να μαζέψει χόρτα και μανιτάρια, ωστόσο, η καρδιά του τον πρόδωσε με αποτέλεσμα να πέσει από χαράδρα μεγάλου ύψους (100-120 μέτρα)

Τεράστια η επιχείρηση ανάσυρσης του νεκρού, η οποία στήθηκε από το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Μυκόνου, Αστυνομία και ΕΚΑΒ

