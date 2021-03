Λάρισα

Σεισμός στην Ελασσόνα: “Βομβαρδισμένη” περιοχή το Δαμάσι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες είναι οι καταστροφές στο χωριό από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ. Συγκλονίζουν οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του ΑΝΤ1.

Την αποκαρδιωτική εικόνα που παρουσιάζει το χωριό Δαμάσι στη Λάρισα, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που συγκλόνισε τη Θεσσαλία το μεσημέρι της Τετάρτης, κατέγραψε το τηλεοπτικό συνεργείο του ΑΝΤ1 με την Πωλίνα Κολοκοτρώνη και μετέδωσε η εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Σπίτια ισοπεδώθηκαν από τη μανία του Εγκέλαδου, ενώ 180 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στα Τρίκαλα. Αρκετοί κάτοικοι έμειναν σε σκηνές που έστησε ο Στρατός σε γήπεδο, ενώ άλλοι διανυκτέρευσαν μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Στη διάρκεια της νύχτας, οι μετασεισμοί συνεχίζονταν. Όπως είπε νωρίτερα στον ΑΝΤ1, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, τα 6 Ρίχτερ είναι η “οροφή” για τους σεισμούς που δίνουν τα ρήγματα της περιοχής, εκτιμώντας ότι ο χθεσινός σεισμός ήταν ο κύριος. Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν για 1-2 μήνες, ενώ σταδιακά θα αραιώσουν και θα είναι μικρότερης έντασης.