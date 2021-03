Λάρισα

Λάρισα: Πρόβλημα με το νερό - Διανομή εμφιαλωμένου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τον σεισμό, παρατηρήθηκε θολότητα στο νερό σε διάφορα σημεία του δικτύου. Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΛ και τα σημεία διανομής εμφιαλωμένων νερών.

Πρόβλημα με την ποιότητα του νερού αντιμετωπίζουν πολλές συνοικίες της Λάρισας, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε ο χθεσινός σεισμός.

Οι κάτοικοι θα πρέπει να αποφεύγουν την πόση του νερού μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΛ

«Εξαιτίας της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφηκε την Τετάρτη 03 Μαρτίου 2021 στην περιοχή της Λάρισας, παρατηρήθηκε σήμερα Πέμπτη 04/3/2021 θολότητα στο νερό σε διάφορα σημεία του δικτύου της πόλης.

Από τη ΔΕΥΑΛ γίνονται οι προβλεπόμενες ενέργειες εντοπισμού και διακοπής των γεωτρήσεων που δημιουργούν το πρόβλημα άντλησης θολού νερού. Η υδροδότηση της πόλης θα συνεχιστεί κανονικά από εναλλακτικές γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΛ που δεν παρουσιάζουν προβλήματα θολότητας.

Μέχρι να ολοκληρωθεί από τη ΔΕΥΑΛ η διαδικασία καθαρισμού και απομάκρυνσης της ποσότητας θολού νερού που έχει εισέλθει στα δίκτυα ύδρευσης συστήνεται στους καταναλωτές της ΔΕΥΑΛ που διαπιστώνουν την ύπαρξη θολού νερού στις βρύσες τους να μην το χρησιμοποιήσουν για πόση, μέχρις ότου στις βρύσες τους να έρθει καθαρό (διαυγές) νερό. Εκτιμάται ότι σε ορισμένες περιοχές, μπορεί να απαιτηθεί έως και ένα 24ωρο για την πλήρη ανανέωση του νερού του δικτύου».

Τα σημεία διανομής δωρεάν εμφιαλωμένου νερού από τη ΔΕΥΑΛ

Κτίριο της ΔΕΥΑΛ (υδατόπυργος)

Σκεπαστή αγορά Νεάπολης (σπιτάκι Δήμου Λαρισαίων)

Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Λαρισαίων (Βόλου & Ηρ. Πολυτεχνείου)

Ροδοπούλειο (συνοικία Αβέρωφ) 6. Αλκαζάρ (χώρος στάθμευσης – απέναντι από Κολυμβητήριο)

Αμπελόκηποι (Στέκι ΚΑΠΗ)