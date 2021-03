Αχαΐα

Πέθανε γυναίκα λίγο μετά τη γέννα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει ο θάνατος μητέρας έξι παιδιών λίγο μετά τη γέννα της. Το χρονικό της υπόθεσης και το αίτημα του συζύγου.

Ένα οικογενειακό δράμα εκτυλίχθηκε προ ημερών στην Πάτρα, όταν η χαρά από τη γέννηση ενός παιδιού μετατράπηκε σε ταγωδία, λόγω του αιφνίδιου θανάτου μιας νεαρής μητέρας.

Η 38χρονη γυναίκα, μητέρα άλλων πέντε παιδιών, στις 20 Φεβρουαρίου μετέβη στο πρώτο νοσοκομείο προκειμένου να γεννήσει και λίγες ώρες μετά τον φυσιολογικό τοκετό άρχισε να πονά και να αιμορραγεί, λόγω αιμορροϊδοπάθειας. Τους συστήθηκε η χρήση συγκεκριμένου φαρμακευτικού σκευάσματος (αλοιφή) για να ανακουφιστεί και παρά τη διαβεβαίωση, ότι θα εξεταστεί από χειρουργό αυτό δεν έγινε ποτέ, όπως αναφέρει η πλευρά της οικογένειας. Μητέρα και νεογνό έλαβαν εξιτήριο στις 23 του μήνα, χωρίς ωστόσο να έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υγείας της λεχώνας.

Κατά την επίσκεψή τους σε ιδιώτη γιατρό, καθώς τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν, πληροφορήθηκαν ότι η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε η γυναίκα δεν ήταν η ενδεδειγμένη και ήδη είχαν προκληθεί αλλοιώσεις σε ευαίσθητη περιοχή. Καθ΄υπόδειξη του γιατρού η γυναίκα ακολούθησε νέα φαρμακευτική αγωγή και σε σύντομο σχετικά διάστημα, άρχισε να νιώθει καλύτερα. Και ενώ όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά, το μεσημέρι της 26ης Φεβρουαρίου διαμαρτυρήθηκε για έντονους πόνους στο πόδι. Μεταφέρθηκε στο δεύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα, περιμένοντας επί ώρες να εξεταστεί.

«Εισήχθη στις 2.30 το μεσημέρι και οι γιατροί την εξέτασαν τα μεσάνυχτα. Την έβαλαν σε ένα δωμάτιο, μιλούσαμε τηλεφωνικά και μου διαμαρτυρόταν ότι πονάει το πόδι της και δεν την κοίταζε κανείς. Στις 12.04 την πήραν και την πήγαν στο γυναικολογικό τμήμα. Ολες αυτές τις ώρες ζητούσε συνέχεια νερό. Οταν την είδα, το πόδι της είχε πρηστεί και είχε κοκκινίσει» τονίζει ο σύζυγό της. Στην τελευταία επικοινωνία που είχαν του είπε: «Να προσέχεις το παιδί μας, σ΄αγαπώ». Το πρωί και ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για το νοσοκομείο, ο κ. Παναγιωτόπουλος δέχθηκε τηλεφωνική κλήση, μέσω της οποίας οι γιατροί του είπαν, ότι για να γίνει καλά η γυναίκα του θα πρέπει να ακρωτηριαστεί το πόδι της, με εκείνον συγκινησιακά φορτισμένο να απαντά: «Εάν είναι να ζήσει κάντε το».

Οταν έφθασε στο νοσηλευτικό ίδρυμα ενημερώθηκε, ότι η σύζυγος του είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και βρισκόταν στη ΜΕΘ. «Ρώτησα εάν ζει, εάν έχει πεθάνει δεν μου απάντησαν, παρά μόνο ότι είναι πολύ δύσκολα. Μετά από μισή ώρα μου είπαν… η γυναίκα σου πέθανε. Οταν ρώτησα τον γιατρό τι συνέβη, μου είπε…«ο Θεός», αυτή ήταν η απάντησή του»!

Φως στα αίτια του θανάτου της 38χρονης που κηδεύτηκε την περασμένη Τετάρτη από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση, που θα έχει στα χέρια της η οικογένεια σε περίπου ένα μήνα. Ο σύζυγος της γυναίκας, που βιώνει το δικό του δράμα, ζητά απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου και τυχόν ποινικές ευθύνες για ενδεχόμενη αμέλεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δυο νοσοκομείων της Αττικής.

Πηγή: pelop.gr