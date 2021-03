Θεσσαλονίκη

Συλλήψεις για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών

Οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν και αντιστάθηκαν σθεναρά κατά τη σύλληψή τους.

Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο άτομα, τα οποία συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι μετέφεραν παράνομα με όχημα εννέα αλλοδαπούς.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία το ΙΧ επαγγελματικό όχημα εντοπίστηκε την ώρα που κινούνταν στη νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Σερρών, στη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με συναδέλφους τους των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Οι δύο άνδρες (αλλοδαποί, ηλικίας 27 και 33 ετών αντίστοιχα), σύμφωνα με την Αστυνομία, επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή και αντιστάθηκαν σθεναρά κατά τη σύλληψή τους.