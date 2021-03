Ηράκλειο

Δύο βρέφη με κορονοϊό στο ΠΑΓΝΗ

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των μωρών.

Στις κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται με κορονοϊό δυο μωρά, σε καλή κατάσταση πάντως, όπως βεβαιώνει ο υποδιοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης.

Το πρώτο, μόλις 14 ημερών, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στη μονάδα Νεογνών του νοσοκομείου, καθώς βρέθηκαν θετικοί και οι δύο του γονείς.

Το δεύτερο, ένα μωράκι 60 ημερών, μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο και νοσηλεύεται στη μονάδα Παίδων COVID, και αυτό σε καλή κατάσταση, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Παιδιά με κορονοϊό στο νοσοκομείο Πάτρας

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται με κορονοϊό 8χρονη από την Ηλεία, χωρίς, ωστόσο, να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Το κοριτσάκι είναι στην Παιδιατρική Κλινική μαζί με μια 13χρονη από τη Ναύπακτο και δύο βρέφη περίπου τεσσάρων μηνών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποσωληνώθηκε το βρέφος της 23χρονης από τη Δυτική Αχαΐα, το οποίο ήρθε πρόωρα στον κόσμο όταν η μητέρα του νόσησε σοβαρά με κορονοϊό.

Το μοριακό τεστ στο οποίο υποβλήθηκε το βρέφος, βγήκε αρνητικό. Η μητέρα του παιδιού εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στη ΜΕΘ Παίδων νοσηλεύεται επίσης και μια 15χρονη από το Αγρίνιο με επιπλοκές στην καρδιά, η οποία πριν τρεις σχεδόν μήνες είχε προσβληθεί από κορονοϊό.