Φθιώτιδα

Κορονοϊός – Μαλεσίνα: 10 νεκροί μέσα σε 18 ημέρες

Ανησυχία για την κατάσταση στην περιοχή. Το χρονικό των θανάτων.

Δέκα νεκρούς μετρά μέσα σε 18 μέρες η περιοχή της Μαλεσίνας στη Φθιώτιδα.

Η Μαλεσίνα βρισκόταν σε κόκκινο συναγερμό ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά να έχει επιβάλλει 24ωρο αποκλεισμό της περιοχής λόγω υψηλού αριθμού κρουσμάτων.

Αίτια του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου φέρεται να αποτέλεσαν η τέλεση ενός γάμου με 30 καλεσμένους μέσα στην εκκλησία και περίπου 200 εκτός, αλλά και το γεγονός ότι υπήρχε γενικότερη χαλάρωση των μέτρων με ενδεικτικό αυτού ότι πλήθος κόσμου συνωστίζοταν στα καφενεία.

Το χρονικό των θανάτων

Στις 3 Μαρτίου η περιοχή θρηνεί τον πρώτο νεκρό από κορονοιό, έναν άνδρα ηλικίας 84 ετών.

Στις επόμενες ημέρες κι άλλοι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους με τρεις εξ αυτών να πεθαίνουν μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Επρόκειτο για μια 69χρονη κι έναν 38χρονο πατέρα ο οποίος έχασε την μάχη με τον ιο προχθές.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (21/03) πέθανε ένας 44χρονος, πατέρας δυο παιδιών, ο οποίος μάλιστα δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Την ίδια ώρα στους 50 υπολογίζονται οι ασθενείς με κορονοιό που νοσηλεύονται.