Πέλλα

Γιαννιτσά: Άνδρας αυτοκτόνησε με χειροβομβίδα

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία. Τι βρέθηκε δίπλα στη σορό του 50χρονου.

Τέλος στη ζωή του με χειροβομβίδα έβαλε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας 50χρονος άντρας στα Γιαννιτσά.

O 50χρονος εντοπίστηκε σε υπαίθριο χώρο εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αυτόχειρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Aρχές με στρατιωτικό υλικό που βρέθηκε στην κατοχή του.

Δίπλα στη σορό του άτυχου άντρα βρέθηκαν και άλλες χειροβομβίδες.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών αλλά και πυροτεχνουργοί του Στρατού.

Πηγή: thestival