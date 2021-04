Μεσσηνία

Επιχείρηση διάσωσης 4 ατόμων στην Καλαμάτα

Εγκλωβίστηκαν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε απόκρημνο σημείο.

(φωτογραφία αρχείου)

Επιχείρηση στήθηκε το βράδυ της Κυριακής για τον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από απόκρημνο σημείο, πλησίον της Ι.Μ. Βελανιδιάς στην Καλαμάτα.

Σε αυτήν παίρνουν μέρος 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε η Ο.Ο.Ε.Δ. της 6ης Ε.Μ.Α.Κ, με συνδρομή από εθελοντές.

