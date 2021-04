Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση εισαγγελέα για συρροή κρουσμάτων σε χωριό

Τι αναφέρει δημοσίευμα για ιερέα της περιοχής, ο οποίος αρνείται να εφαρμόσει τα μέτρα στις λειτουργίες.

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε εισαγγελέας ύστερα από δημοσίευμα για συρροή κρουσμάτων κορονοϊού σε χωριό ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που επικαλείται το δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας, μεγάλη ευθύνη για τη διασπορά έχει εφημέριος της περιοχής, ο οποίος αρνείται να εφαρμόσει τα μέτρα κατά την τέλεση των εκκλησιαστικών λειτουργιών.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή να διενεργηθεί έρευνα για να διαπιστωθεί η βασιμότητα των όσων αναφέρονται στο δημοσίευμα κι εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παραβίασης των μέτρων για την αποτροπή μολυσματικών ασθενειών.

Την έρευνα θα διενεργήσει η Αστυνομία.

