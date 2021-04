Ιωάννινα

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό από αναθυμιάσεις

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στο Μαντείο Δωδώνης.

Νεκροί μέσα στο σπίτι τους, στο Μαντείο Δωδώνης, βρέθηκαν δύο ηλικιωμένοι, χθες το βράδυ, από τον γιο τους. Πρόκειται για μία 84χρονη γυναίκα και τον σύζυγό της 94 ετών.

Στο σπίτι έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ αυτοψία στο χώρο πραγματοποίησε και ιατροδικαστής.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια, ενώ σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος πιθανόν να προήλθε λόγω εισπνοής αιθάλης από ξυλόσομπα που υπάρχει στην οικία του άτυχου ζευγαριού.

