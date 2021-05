Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άστεγη εντοπίστηκε νεκρή στην Τσιμισκή

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική έρευνα.

(εικόνα αρχείου)

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα, άγνωστων -προς το παρόν- στοιχείων ταυτότητας, στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία πρόκειται για άστεγη και πιθανολογείται ότι ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν προέκυψαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική έρευνα που θα ακολουθήσει.

