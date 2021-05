Ζάκυνθος

Τουρισμός - Ζάκυνθος: Ο Λαγανάς θυμίζει περιοχή “φάντασμα” (βίντεο)

Με το “βλέμμα” στη Βρετανία είναι οι επαγγελματίες, καθώς αποτελεί παραδοσιακά τη μεγαλύτερη αγορά ξένων επισκεπτών του νησιού.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Δεν ήρθαν με πλοίο, δεν ήρθαν με αεροπλάνο… Ήρθαν με τις μηχανές τους και είναι οι πρώτοι τουρίστες της Ζακύνθου. Ο τουρισμός ανοίγει το Σάββατο, όμως οι περισσότερες επιχειρήσεις στο νησί είναι ακόμα κλειστές. Στον Λαγανά, η εικόνα δεν θυμίζει καλοκαίρι, αλλά κυριολεκτικά μια περιοχή “φάντασμα”.

Το Φιόρο του Λεβάντε, πάντως, ετοιμάζεται... «Ξεκινάμε με δέκα κρατήσεις, άντε να έρθει καμιά άλλη το πολύ... τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα!», εξηγεί ο Γιώργος Τσουρουνάκης, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.

Καθαρά καινούργια σεντόνια, αντισηπτικά παντού, σχολαστικός καθαρισμός… Πολλά μέτρα, λόγω κορονοϊού, με αρκετή όμως αισιοδοξία ότι το πλάνο κρατήσεων δεν θα μείνει κενό.

Την ώρα που το νησί μετράει αντίστροφα για την έναρξη της τουριστικής περιόδου, προβληματίζει το τι θα γίνει με τους Βρετανούς ταξιδιώτες, οι οποίοι παραδοσιακά αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά για τη Ζάκυνθο.

Το “Ναυάγιο”, οι χελώνες καρέτα-καρέτα, η φυσική ομορφιά και η αρχιτεκτονική στα Επτάνησα... Το “Άνθος της Ανατολής” του Ιονίου είναι αναμφίβολα για τους τουρίστες ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς.

