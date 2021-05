Θεσσαλονίκη

Oδηγός λεωφορείου επιτέθηκε σε επιβάτη: έρευνα για το περιστατικό (βίντεο)

«Γνωρίζουμε ποιος είναι», λέει ο Πρόεδρος του ΟΑΣΘ. Ποιες ποινές προβλέπονται για την ανάρμοστη συμπεριφορά του οδηγού.

Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του οδηγού ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να επιτίθεται λεκτικά σε ηλικιωμένο επιβάτη αστικού λεωφορείου της Θεσσαλονίκης, πρόκειται να κινήσει η διοίκηση του ΟΑΣΘ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο οδηγός επιτίθεται λεκτικά σε βάρος ενός ηλικιωμένου. Μάλιστα είχε σταματήσει το λεωφορείο μόνο και μόνο για να προπηλακίσει τον ανήμπορο να αντιδράσει επιβάτη. Στο βίντεο ο οδηγός φαίνεται να ισχυρίζεται πως ο ηλικιωμένος είχε βρίσει τη μητέρα του και μάλιστα στα ρώσικα, ώστε να μη γίνει αντιληπτός.

Όταν, δε, ο ηλικιωμένος επιχείρησε να αποβιβαστεί ο οδηγός του πήρε το μπαστούνι και τον υποχρέωσε να παραμείνει στο λεωφορείο προκειμένου να διαπιστώσουν οι επιβάτες ότι είναι καλά στην υγεία του, φοβούμενος προφανώς μήπως, κατεβαίνοντας από το λεωφορείο ο ηλικιωμένος, πάθει κάτι λόγω της ταραχής του.

Παράλληλα απείλησε και τον επιβάτη ο οποίος βιντεοσκοπούσε το απαράδεκτο περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Γιώργος Σκόδρας, «έχουμε εντοπίσει ποιος είναι ο οδηγός ο οποίος προέβη σε αυτήν την απαράδεκτη συμπεριφορά. Αναζητούμε το βίντεο ώστε να έχουμε στα χέρια μας το αποδεικτικό υλικό και αμέσως θα κινήσουμε την προβλεπόμενη από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΟΑΣΘ πειθαρχική διαδικασία». Σύμφωνα με τον κ. Σκόδρα ο οδηγός θα κληθεί να απολογηθεί για την πράξη του και εφόσον επιβεβαιωθούν όσα φαίνονται στο βίντεο θα του επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές.

Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων, Γιάννης Δήμκας, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο οδηγός ο οποίος συμπεριφέρθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο στον επιβάτη. «Αναζητούμε και εμείς να βρούμε ποιος είναι ο οδηγός. Δεν γνωρίζουμε ούτε ποιος είναι ούτε σε ποια γραμμή έγινε το περιστατικό. Δυστυχώς το βίντεο δεν βοηθά στον εντοπισμό του καθώς δεν φαίνονται τα πρόσωπα, ούτε ο αριθμός της γραμμής στην οποία κινούταν το λεωφορείο. Επιπλέον, στο κέντρο θα υπήρξε καμία αναφορά για παρόμοιο συμβάν».

Άλλος συνδικαλιστής του ΟΑΣΘ δήλωσε πάντως ότι γνωρίζει ποιος είναι ο οδηγός. Εξέφρασε μάλιστα την έκπληξή του για τη συμπεριφορά του, απέναντι στον ηλικιωμένο καθώς, όπως είπε, «πρόκειται για πολύ ήρεμο άτομο».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του σωματείου των εργαζομένων, οι προβλεπόμενες ποινές για τέτοιου είδους παραπτώματα είναι συνήθως είτε χρηματικό πρόστιμο είτε η θέση σε αργία για κάποιες μέρες. Στη δεύτερη περίπτωση, εκτός από το ημερομίσθιο, ο οδηγός του λεωφορείου θα στερηθεί και τα ένσημά του.

