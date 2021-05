Μεσσηνία

Καλαμάτα: χασίς… ταξίδεψε με λεωφορείο του ΚΤΕΛ (εικόνες)

Χειροπέδες σε νεαρό που παρέλαβε τα ναρκωτικά που έφτασαν στο σημείο με λεωφορείο του ΚΤΕΛ.

Δύο δέματα με ινδική κάνναβη πήγε να παραλάβει από λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καλαμάτας ένας νεαρός την Τετάρτη.

Ο 20χρονος παρέλαβε τα δέματα με τα 2 κιλά χασίς, που είχαν φτάσει ασυνόδευτα από την Αθήνα στην Καλαμάτα. Οι αστυνομικοί, όμως, τον είδαν να παραλαμβάνει και τον ακινητοποίησαν, του έκαναν έλεγχο και βρήκαν την ποσότητα των ναρκωτικών, τυλιγμένα με μια ζακέτα.

Οι τρεις συσκευασίες που είχε το ασυνόδευτο δέμα περιείχαν 1.117, 529 και 514 γραμμάρια χασίς, εξαιρετικής ποιότητας σύμφωνα με τους αστυνομικούς.

Στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο με το οποίο πήγε στα ΚΤΕΛ, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα σπρέι πιπεριού. Επιπλέον, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, ενώ ο 20χρονος έχει απασχολήσει άλλες δύο φορές τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

