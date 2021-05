Κοινωνία

Στο εδώλιο 15χρονος για βιασμό 10χρονης, αφού την μέθυσε!

Ποιον ρόλο φέρονται να έχουν παίξει δύο ενήλικες, συγγενείς του αγοριού. Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι, τι λέει η μητέρα του κοριτσιού.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω θα καθίσουν, την 7η Ιουνίου 2021, ένας 24χρονος και μια 41χρονη, αθίγγανοι, που φέρονται να παρείχαν συνδρομή στην πράξη της αποπλάνησης ανηλίκου κάτω των 12 ετών που τέλεσε ένας 15χρονος. Ο τελευταίος έχει παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων. Έχει αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της επιμέλειάς του από επιμελητή κοινωνικής αρωγής, μετά την απολογία του, ενώ οι συγκατηγορούμενοί του, αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής τους δύο φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.

Οι κατηγορούμενοι, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Δεκεμβρίου 2015. Πιο συγκεκριμένα περί ώραν 19.30 της 25ης Δεκεμβρίου 2015 ενημερώθηκε η άμεσος δράση για επεισόδιο μεταξύ αθιγγάνων στον καταυλισμό του Κορακόνερου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ενημερώθηκαν από την 41χρονη μητέρα της 10χρονης ότι η κόρη της βιάσθηκε και κρατείται παράνομα σε παράπηγμα στον καταυλισμό. Η μητέρα οδήγησε τους αστυνομικούς στο παράπηγμα και παρέλαβε από τους δύο ενήλικους κατηγορούμενους την κόρη της.

Η μητέρα κατέθεσε ακολούθως ότι η κόρη της είχε βιασθεί από τον 15χρονο με την συνδρομή των δύο ενηλίκων, οι οποίοι την ακινητοποίησαν εντός του παραπήγματος, ενώ υποστήριξε ότι την εξανάγκασαν και σε κατανάλωση αλκοόλ. Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού, και συνελήφθησαν οι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ σε έρευνα στο παράπηγμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ροζ μπλουζάκι, ένα μαύρο κολάν, ένα εσώρουχο, ένα πράσινο μπλουζάκι, ένα πράσινο φούτερ και ένα σεντόνι με ίχνη αίματος.

Σημειώνεται ότι τόσο η ανήλικη όσο και η μητέρα της, τροποποίησαν τις αρχικές τους καταθέσεις ως προς τη συνέργεια των δύο ενηλίκων, ισχυριζόμενες ότι δεν την ακινητοποίησαν και υποστηρίζοντας ότι την οδήγησαν και την κλείδωσαν στο παράπηγμα για να έλθει σε επαφή μαζί της ο 15χρονος, ενώ διέψευσε ότι την εξανάγκασαν να καταναλώσει αλκοόλ.

Απολογούμενοι ενώπιον της κ. Ανακρίτριας, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους. Υποστήριξαν εκ νέου ότι ο 15χρονος θέλει να παντρευτεί την 10χρονη και ότι ήλθε σε επαφή μαζί της, με τη συναίνεσή της. Υποστηρίζουν παραπέρα ότι ο 15χρονος έχει αγαθές προθέσεις κι ότι οι γονείς της ανήλικης δεν εγκρίνουν την σχέση τους με αποτέλεσμα να επιλέξει να την «κλέψει». Ισχυρίστηκαν ακόμη ότι η ανήλικη ήπιε αλκοόλ μόνη της, λόγω του εορτασμού των Χριστουγέννων.

Η σεξουαλική επαφή με τον 15χρονο επιβεβαιώθηκε και από εξέταση στην οποία υποβλήθηκε το παιδί από ιατρό του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ενώ οι αστυνομικοί έλαβαν βιολογικό υλικό από τους κατηγορούμενους και την 10χρονη το οποίο απεστάλη μαζί με τα ρούχα και το σεντόνι, που κατασχέθηκε στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

