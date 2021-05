Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 37χρονο για παρενόχληση ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σταθμό του λεωφορείου προσέγγισε την ανήλικη ο συλληφθείς. Δεν ήταν η πρώτη φορά.

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 37χρονος, στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία 17χρονης ότι την προσέγγισε προβαίνοντας σε άσεμνες ενέργειες εναντίον της.

Το καταγγελλόμενο περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, σε σταθμό αστικών λεωφορείων, στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με βάση την καταγγελία της αστυνομικοί συνέλαβαν τον 37χρονο, το μεσημέρι της Κυριακής, με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με την ίδια ανήλικη, ο συλληφθείς φέρεται και κατά το παρελθόν να την είχε πλησιάσει, κάνοντάς της άσεμνες χειρονομίες και ερωτήσεις.

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η ευνοϊκή όψη και ο ανάδρομος Ερμής (βίντεο)

Τάσος Μπερδέσης: Ο πυγμάχος που δολοφονήθηκε στη Βάρη

Πανελλαδικές – κορονοϊός: Self test και μέτρα προστασίας