Λάρισα: χέρι αρτοποιού εγκλωβίστηκε σε ζυμωτήριο

Σοκαριστικό ατύχημα εν ώρα εργασίας! Πολύωρη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του άκρου.

Σοκάρει το ατύχημα που σημειώθηκε σε αρτοποιείο στη Λάρισα.

Υπάλληλος της επιχείρησης τραυματίστηκε σοβαρά όταν το δεξί του χέρι εγκλωβίστηκε στο μηχάνημα του ζυμωτηρίου!

Άμεσα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο σημείο έφθασαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Μετά από πολύωρη επιχείρηση, το άκρο του άτυχου εργαζομένου απεγκλωβίστηκε και άμεσα ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης όπου και νοσηλεύεται.

